''البيجيدي'' يعرب عن قلقه من سلسلة الإعتقالات بصفوف أعضائه بتهمة '' الإشادة بالإرهاب'' ﻿

بعد التعليق الوحيد للكاتب الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية عقب إعتقال ناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي ينتمون للحزب، أصدرت الكتابة الجهوية للبيجيدي بجهة طنجة تطوان الحسيمة بلاغا تعرب من

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بعد التعليق الوحيد للكاتب الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية عقب إعتقال ناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي ينتمون للحزب، أصدرت الكتابة الجهوية للبيجيدي بجهة طنجة تطوان الحسيمة بلاغا تعرب من خلاله عن قلقها لسلسلة الاعتقالات التي شملت عددا من أبناء الشبيبة المعروفين بنشاطهم على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك وذلك على خلفية ما بات يعرف بـ’’الإشادة بمقتل السفير الروسي بأنقرة’’.

وأكد البلاغ عن تضامن الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية، مع المعتقلين وأسرهم معلنا عن الوقوف معهم في محنتهم، مستغربا عن وضعهم رهن الحراسة النظرية والسعي نحو متابعتهم بمقتضيات المادة 218.2 من القانون الجنائي ''قانون مكافحة الإرهاب''.

وأفاد البلاغ أن الكتابة الجهوية لها كل اليقين في ''أن أولئك الشباب ليس لهم أي ميول أو نزوعات نحو الفكر الإرهابي المتطرف أو العنف، ومتيقنون بفكرهم الوسطي والمعتدل والمسالم.

وكشف البلاغ عن ما وسماه، بالإنتقائية في ''المتابعة والتي شملت فقط أبناء العدالة والتنمية مع العلم أن مواقع التواصل الاجتماعي تتداول عددا من التعليقات والمنشورات التي تؤيد العنف والإرهاب وتشيد بأعماله في عدد من الأحداث الدُّولية ومع ذلك لم يُتابع أصحابها ومنها على سبيل المثال ’’الإشادة بالأعمال الإرهابية بالجمهورية التركية وكذا تأييد المحاولة الانقلابية في يوليوز 2016 في ذات البلد’’..



هذا، ووصل عدد المعتقلين من شبيبة ''البيجيدي'' إلى خمسة أعضاء نشيطين في مايسمى بالجيش الإلكتروني لحزب المصباح، حيث تم إحالة ثلاثة أعضاء على السجن الإحتياطي بمدينة سلا في إنتظار عرضهم الثلاثاء المقبل من جديد على قاضي التحقيق بالمحكمة الإستئنافية بمدينة الرباط.