سكوب..خبر جد محزن لعشاق المجرد: ها شنو وقع ليه في الزنزانة ديالو فاش عرف قرار المحكمة الصادم +تفاصيل حصرية مثيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر ها من قلب باريس، بأن الفنان المغربي سعد المجرد، أصيب بصدمة قوية أمس الجمعة، عقب توصله بخبر قرار المحكمة التي رفضت تمتيعه بالسراح المؤقت.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر ها من قلب باريس، بأن الفنان المغربي سعد المجرد، أصيب بصدمة قوية أمس الجمعة، عقب توصله بخبر قرار المحكمة التي رفضت تمتيعه بالسراح المؤقت.

وحسب المصدر ذاته فإن المجرد، وبعد علمه بقرار لمحكمة، أُصيب بانخفاض للضغط داخل زنزانته الانفرادية، ليتم إبلاغ طبيب سجن "فلوري" الذي قام بفحصه من أجل الاطمئنان عليه.

وأضاف المصدر ذاته بأن الحالة الصحية وخاصة النفسية لـ "المعلم"، تدهورت بشكل كبير، أمس الجمعة، بعد الصفعة التي تلقاها، خاصة أنه كان يعول على الخروج خلال الأيام المقبلة ومعانقة الحرية مرة أخرى بعد أكثر من شهرين خلف القضبان الحديدية.