مثير.. تويتر يعلن وفاة الملكة إلزابيت ؟ ﻿

كشف وسائل إعلام عالمية اليوم السبت، أن موضع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، أعلنت عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

''شوف تيفي''

كشف وسائل إعلام عالمية اليوم السبت، أن موضع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، أعلنت عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وحسب وكالة ''سبوتنيك'' الروسية الناطقة باللغة العربية فقد تردد خبر وفاة ملكة بريطانيا على موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' عقب قيام حساب يحمل اسم ''هيئة الإذاعة البريطانية'' بنشر خبر الوفاة، مما دفع العديد من الأشخاص للتفاعل مع الخبر وتصديقه.

وأضافت الوكالة بأنه تبين في وقت لاحق أن الحساب الذي نشر خبر الوفاة مزيف، وقد نقلت وسائل إعلام نفي قصر باكنجهام لشائعات وفاة الملكة إليزابيث الثانية، حيث كشفت بأن الملكة وزوجها يتعافيان من نزلة برد.