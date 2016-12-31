انفراد..صور جديدة و حصرية لقاتل 5 أشخاص في وزان ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على صور حصرية، لقاتل 5 أشخاص بأحد دواوير وزان، يظهر خلالها وهو يحمل بندقية صيد.

''شوف تيفي''

حصلت ''شوف تيفي'' على صور حصرية، لقاتل 5 أشخاص بأحد دواوير وزان، يظهر خلالها وهو يحمل بندقية صيد.

وحسب موفد ''شوف تيفي'' من عين المكان فإن المعني بالأمر هو مستشار جماعي يدعى ''ج.ل''، أقدم ليلة أول أمس الخميس، على قتل أربعة أشخاص بمقهى شعبي، وشخص خامس في دكانه، وذلك بسبب خلاف معهم حول قطعة أرضية.

وأضاف الموفد بأن المعني بالأمر قام بتسليم نفسه لمصالح الدرك الملكي فور ارتكابه لهذه الجريمة البشعة التي ارتكبها بسبب نزاع حول أرض للحبوس، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.