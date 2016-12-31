 انفراد..صور جديدة و حصرية لقاتل 5 أشخاص في وزان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير.. تويتر يعلن وفاة الملكة إلزابيت ؟ | دولي

مثير.. تويتر يعلن وفاة الملكة إلزابيت ؟

انفراد..صور جديدة و حصرية لقاتل 5 أشخاص في وزان | حوادث و حقوق

انفراد..صور جديدة و حصرية لقاتل 5 أشخاص في وزان

عاجل..نايضة قرطاس في حفل في مريكان..وها شحال من واحد تقتل | دولي

عاجل..نايضة قرطاس في حفل في مريكان..وها شحال من واحد تقتل

متابعو برنامج آراب أيدول مندهشون وغاضبون بسبب حلقة اليوم..وها شنو وقع | ثقافة و فنون

متابعو برنامج آراب أيدول مندهشون وغاضبون بسبب حلقة اليوم..وها شنو وقع

قبل ليلة رأس السنة: شوفو شحال ديال الماحيا لقاو عند كرابة في القليعة | حوادث و حقوق

قبل ليلة رأس السنة: شوفو شحال ديال الماحيا لقاو عند كرابة في القليعة

مرض خطير معدي ينتشر في دواوير الراشيدية ووزارة الصحة آوت+صور | حوادث و حقوق

مرض خطير معدي ينتشر في دواوير الراشيدية ووزارة الصحة آوت+صور

بالفيديو..انقاد حراكة مغاربة من الموت في السواحل الإيطالية..وهذه هي التفاصيل | مجتمع

بالفيديو..انقاد حراكة مغاربة من الموت في السواحل الإيطالية..وهذه هي التفاصيل

مثير..ثلاثة شبان سعوديين خرجوا للشارع بملابس داخلية هما يحكمو عليهم بالسجن لمدة عام و200 جلدة +فيديو وصور | منوعات

مثير..ثلاثة شبان سعوديين خرجوا للشارع بملابس داخلية هما يحكمو عليهم بالسجن لمدة عام و200 جلدة +فيديو

مغربي صرخ الله أكبر وسط مطعم في إيطاليا..وها شنو وقع ليه | دولي

مغربي صرخ '' الله أكبر '' وسط مطعم في إيطاليا..وها شنو وقع ليه

2017 سنة الأمل !!!

انفراد..صور جديدة و حصرية لقاتل 5 أشخاص في وزان

بتاريــخ : 31 دجنبر 2016 / 10:26 انفراد..صور جديدة و حصرية لقاتل 5 أشخاص في وزان | حوادث و حقوق
انفراد..صور جديدة و حصرية لقاتل 5 أشخاص في وزان
حصلت ''شوف تيفي'' على صور حصرية، لقاتل 5 أشخاص بأحد دواوير وزان، يظهر خلالها وهو يحمل بندقية صيد.

 ''شوف تيفي''

 حصلت ''شوف تيفي'' على صور حصرية، لقاتل 5 أشخاص بأحد دواوير وزان، يظهر خلالها وهو يحمل بندقية صيد.

وحسب موفد ''شوف تيفي'' من عين المكان فإن المعني بالأمر هو مستشار جماعي يدعى ''ج.ل''، أقدم ليلة أول أمس الخميس، على قتل أربعة أشخاص بمقهى شعبي، وشخص خامس في دكانه، وذلك بسبب خلاف معهم حول قطعة أرضية.

وأضاف الموفد بأن المعني بالأمر قام بتسليم نفسه لمصالح الدرك الملكي فور ارتكابه لهذه الجريمة البشعة التي ارتكبها بسبب نزاع حول أرض للحبوس، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.

صور جديدة و حصرية لقاتل 5 أشخاص في وزانصور جديدة و حصرية لقاتل 5 أشخاص في وزان

صور جديدة و حصرية لقاتل 5 أشخاص في وزانصور جديدة و حصرية لقاتل 5 أشخاص في وزانصور جديدة و حصرية لقاتل 5 أشخاص في وزانصور جديدة و حصرية لقاتل 5 أشخاص في وزان

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مصالح الدرك الملكي الجريمة البشعة دوار منولة الدكان مقهى شعبي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

قبل ليلة رأس السنة: شوفو شحال ديال الماحيا لقاو عند كرابة في القليعة | حوادث و حقوق

قبل ليلة رأس السنة: شوفو شحال ديال الماحيا لقاو عند كرابة في القليعة

مرض خطير معدي ينتشر في دواوير الراشيدية ووزارة الصحة آوت+صور | حوادث و حقوق

مرض خطير معدي ينتشر في دواوير الراشيدية ووزارة الصحة آوت+صور

هذا ما قرره الحموشي بخصوص مفتش شرطة يعمل بمصلحة حوادث السير في القنيطرة | حوادث و حقوق

هذا ما قرره الحموشي بخصوص مفتش شرطة يعمل بمصلحة حوادث السير في القنيطرة

عاجل..صوت انفجار قوي في أحد أحياء المحمدية..وهذه هي التفاصيل المثيرة | حوادث و حقوق

عاجل..صوت انفجار قوي في أحد أحياء المحمدية..وهذه هي التفاصيل المثيرة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد طريقة نقل اللحوم بالتريبورتور في مدينة بني ملال | زووم
منذ 47 دقيقة

شاهد طريقة نقل اللحوم بالتريبورتور في مدينة بني ملال

مغربي ولد كازا مات فبلجيكا بسباب البرد بارطاجي الفيديو باش يتعرفو عليه عائلتو | زووم

مغربي ولد كازا مات فبلجيكا بسباب البرد بارطاجي الفيديو باش يتعرفو عليه عائلتو

أب ينقذ طفليه بحركة هوليودية | بــووز

أب ينقذ طفليه بحركة ''هوليودية ''

أكثر 10 خزائن محصنة على وجة الأرض | بــووز

أكثر 10 خزائن محصنة على وجة الأرض

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير.. تويتر يعلن وفاة الملكة إلزابيت ؟ | دولي
منذ 5 دقائق

مثير.. تويتر يعلن وفاة الملكة إلزابيت ؟

انفراد..صور جديدة و حصرية لقاتل 5 أشخاص في وزان | حوادث و حقوق

انفراد..صور جديدة و حصرية لقاتل 5 أشخاص في وزان

عاجل..نايضة قرطاس في حفل في مريكان..وها شحال من واحد تقتل | دولي

عاجل..نايضة قرطاس في حفل في مريكان..وها شحال من واحد تقتل

متابعو برنامج آراب أيدول مندهشون وغاضبون بسبب حلقة اليوم..وها شنو وقع | ثقافة و فنون

متابعو برنامج آراب أيدول مندهشون وغاضبون بسبب حلقة اليوم..وها شنو وقع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.