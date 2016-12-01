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عاجل..نايضة قرطاس في حفل في مريكان..وها شحال من واحد تقتل

بتاريــخ : 31 دجنبر 2016 / 10:16 عاجل..نايضة قرطاس في حفل في مريكان..وها شحال من واحد تقتل | دولي
عاجل..نايضة قرطاس في حفل في مريكان..وها شحال من واحد تقتل
كشفت وكالة ''رويتيرز'' اليوم السبت، بأن شخصين قتلا بالرصاص وأصيب اثنان آخران بعد حفل لموسيقى الراب في ولاية كونيتيكت الأمريكية.

''شوف تيفي''

  كشفت وكالة ''رويتيرز'' اليوم السبت، بأن شخصين قتلا بالرصاص وأصيب اثنان آخران بعد حفل لموسيقى الراب في ولاية كونيتيكت الأمريكية.

وأوضحت الوكالة نقلا عن صحيفة ماي ريكورد جورنال أن إطلاقا للنار بدأ بعد حفل لموسيقى الراب للمغني ميك ميل على مسرح أوكديل في والينجفورد بولاية كونيتيكت على بعد نحو 145 كيلومترا شمال شرقي مدينة نيويورك.

وأضافت الصحيفة بأن الشرطة، قالت إن المصابين نقلا لمستشفى محلي في المنطقة وإن إصاباتهما لا تهدد حياتهما.

 

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المغرب شوف تيفي الرصاص الراب ميك ميل شخصين موسيقى

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