متابعو برنامج آراب أيدول مندهشون وغاضبون بسبب حلقة اليوم..وها شنو وقع ﻿

تفاجأ عشاق برنامج المواهب الغنائية، آراب أيدول، أمس الجمعة، بإعادة قناة ''إم بي سي'' لحلقة الأسبوع الماضي، وعدم بث حلقة مباشرة كما كان متوقعا.

"شوف تيفي"

تفاجأ عشاق برنامج المواهب الغنائية، آراب أيدول، أمس الجمعة، بإعادة قناة "إم بي سي" لحلقة الأسبوع الماضي، وعدم بث حلقة مباشرة كما كان متوقعا.

وتساءل النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي عن السر وراء عدم بث القناة السعودية لحلقة مباشرة خلال هذا الأسبوع، وتأجيل البت المباشر إلى الأسبوع المقبل، بينما عبر آخرون عن غضبهم الشديد وصدمتهم من قرار القناة الذي لم يتم الإعلان عنه قبل بث التسجيل.

تجدر الإشارة إلى أن التزام كل من أحلام ووائل الكفوري ونانسي عجرم بحفلات رأس السنة، كان سببا في تأجيل البث المباشر لبرنامج آراب أيدول خلال الأسبوع الجاري.