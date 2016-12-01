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قبل ليلة رأس السنة: شوفو شحال ديال الماحيا لقاو عند كرابة في القليعة

بتاريــخ : 31 دجنبر 2016 / 07:23 قبل ليلة رأس السنة: شوفو شحال ديال الماحيا لقاو عند كرابة في القليعة | حوادث و حقوق
قبل ليلة رأس السنة: شوفو شحال ديال الماحيا لقاو عند كرابة في القليعة
تمكنت سرية الدرك الملكي بالقليعة، اليوم الجمعة، من حجز كمية مهمة من ماء الحياة ''الماحيا''، كانت معدة للترويج ليلة رأس السنة.

"شوف تيفي"

تمكنت سرية الدرك الملكي بالقليعة، اليوم الجمعة، من حجز كمية مهمة من ماء الحياة "الماحيا"، كانت معدة للترويج ليلة رأس السنة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها، فإن مصالح الدرك، استطاعت خلال حجزها لهذه الكمية، من إيقاف مروجة لهذه المادة المسكرة، ويتعلق الأمر بسيدة ملقبة بـ "السفيانية"، عثر داخل منزلها على 200 لتر من ماء الحياة.
وأضاف المصدر ذاته بأن مصالح الدرك، وضعت الموقوفة تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة بعد التحقيق الأولي معها.

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المغرب شوف تيفي السفيانية مروجة رأس السنة الترويج

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