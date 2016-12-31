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مرض خطير معدي ينتشر في دواوير الراشيدية ووزارة الصحة آوت+صور

بتاريــخ : 31 دجنبر 2016 / 07:08 مرض خطير معدي ينتشر في دواوير الراشيدية ووزارة الصحة آوت+صور | حوادث و حقوق
مرض خطير معدي ينتشر في دواوير الراشيدية ووزارة الصحة آوت+صور
علمت ''شوف تيفي'' بأن مرضا خطيرا يدعى ''اليشمانيا''، انتشر أخيرا، في العديد من الدواوير مثل دوار تورك الموجود على مستوى إقليم الراشيدية، بالإضافة إلى دواوير بجماعة تغزوت.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن مرضا خطيرا يدعى "اليشمانيا"، انتشر أخيرا، في العديد من الدواوير مثل دوار تورك الموجود على مستوى إقليم الراشيدية، بالإضافة إلى دواوير بجماعة تغزوت.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فقد تم تسجيل العديد من الحالات، حيث أصيب مجموعة من الأشخاص بتعفنات خطيرة، وتقرحات في مناطق مختلفة من أنحاء الجسم وهو الأمر الذي انعكس على حالتهم الصحية والنفسية.

وأوضح المصدر ذاته بأن ساكنة الدواوير، عبرت عن استيائها الشديد من انتشار هذا المرض الخطير، ومن الغياب التام لوزارة الصحة التي لم تتدخل إلى حدود اليوم من أجل وضع حد لهذا المرض الخطير.

تجدر الإشارة إلى أن "اليشمانيا"، هو مرض خطير معدي، يصيب الإنسان عقب تعرضه للدغ الحشرات مثل الباعوض.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي اليشمانيا المرض الخيطر الراشيدية

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