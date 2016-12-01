بالفيديو..انقاد حراكة مغاربة من الموت في السواحل الإيطالية..وهذه هي التفاصيل ﻿

تمكنت مصالح القوات البحرية الإيطالية اليوم الجمعة، من إنقاذ حوالي 1000 مهاجر من الغرق في السواحل الإيطالية بالبحر الأبيض المتوسط، خلال محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الأوروبية بطريقة غير نظامية.

"شوف تيفي"

تمكنت مصالح القوات البحرية الإيطالية اليوم الجمعة، من إنقاذ حوالي 1000 مهاجر من الغرق في السواحل الإيطالية بالبحر الأبيض المتوسط، خلال محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الأوروبية بطريقة غير نظامية.

وحسب موقع "لاريبوبليكا" الإيطالي فّإن هذه المصالح، أوضحت أن العناصر الأمنية قامت بعملية التأكد من هوية المهاجرين، حيث تبين لها بأن أكثرهم مغاربة، وقد تم وضعهم في باخرتين إيطاليتين.

وأضاف الموقع ذاته بأن عدد المهاجرين المغاربة الذين تم إيصالهم إلى كل من مينائي "تراباني" و"أغريجينتو" بصقلية بلغ 176 مهاجرا، بينما ينتمي باقي المهاجرين لكل من الهند وباكستان.



