مثير..ثلاثة شبان سعوديين خرجوا للشارع بملابس داخلية هما يحكمو عليهم بالسجن لمدة عام و200 جلدة +فيديو وصور ﻿

أصدرت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بالسعودية، حكمها النهائي بمعاقبة ثلاثة شبان سعوديين بالسجن لمدة عام و200 جلدة لكل منهم تنفذ على كورنيش الدمام، بعد أن ظهروا شهر أبريل الماضي في نفس الكورنيش

"شوف تيفي"

أصدرت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بالسعودية، حكمها النهائي بمعاقبة ثلاثة شبان سعوديين بالسجن لمدة عام و200 جلدة لكل منهم تنفذ على كورنيش الدمام، بعد أن ظهروا شهر أبريل الماضي في نفس الكورنيش وهم يرتدون ملابس داخلية.

وحسب مصادر إعلامية فقد وجهت للشبان الثلاثة تهمة إزعاج الآخرين ومخالفة الآداب الشرعية والعامة، وقد أظهرت الصور المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي ثلاثة شبان في سراويل قصيرة"ملابس داخلية رجالية" وهم يقودون دراجات نارية في ساعة متأخرة من الليل في أحد المواقع بمدينة الدمام.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الشبان الموقوفين، قاموا بمضايقة المارة، رجالا ونساء، بحركاتهم الاستعراضية في كورنيش الدمام، مما جعل العديد من المواطنين، يربطون الاتصال بالجهات الأمنية للإبلاغ عنهم.