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مغربي صرخ '' الله أكبر '' وسط مطعم في إيطاليا..وها شنو وقع ليه

بتاريــخ : 31 دجنبر 2016 / 03:31 مغربي صرخ الله أكبر وسط مطعم في إيطاليا..وها شنو وقع ليه | دولي
مغربي صرخ '' الله أكبر '' وسط مطعم في إيطاليا..وها شنو وقع ليه
أصدر قاضي بمحكمة مدينة لاتينا الإيطالية ،حكما عاجلا في حق مهاجر مغربي، يقضي بطرده من إيطاليا، وذلك لأنه صرخ ''الله أكبر'' في وجه بعض العاملين بأحد المطاعم الخيرية التي كان يلتجأ إليها من أجل تناول

"شوف تيفي"

أصدر قاضي بمحكمة مدينة لاتينا الإيطالية ،حكما عاجلا في حق مهاجر مغربي، يقضي بطرده من إيطاليا، وذلك لأنه صرخ "الله أكبر" في وجه بعض العاملين بأحد المطاعم الخيرية التي كان يلتجأ إليها من أجل تناول الوجبات اليومية.

وحسب وكالة "أنسا" الإيطالية فإن المهاجر المغربي البالغ من العمر 52 سنة، دخل في مشاداة كلامية مع مستخدمي مطعم كاريتاس، أول أمس الأربعاء محتجا على نوعية الطعام المقدم إليه، وأمام امتناع المستخدمين في تلبية رغباته، قام بتوجيه السب والقذف إليهم قبل أن يصرخ أكثر من مرة بالله أكبر وأنه مستعد لتفجير نفسه وتفجير المكان.

وأضافت الوكالة الإيطالية بأن المتشرد المغربي، قال خلال صراخه بأنه سيفعل،ما قام به إخوانه المسلمين،مثل التونسي الذي قتل بميلانو، مشيرة إلى الحكم القضائي الصادر في حقه سيجعل السلطات الإيطالية تقوم بطرده من إيطاليا.

 

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