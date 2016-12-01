عاجل ..زلزال قوي يهز اليابان

"شوف تيفي"

ضرب زلزال، بلغت قوته 5,5 درجات، اليوم السبت، بالقرب من الساحل الشرقي لليابان، حسب ما أعلن عنه معهد المسح الجيولوجي الأميركي.

وحسب وكالة فرانس بريس فقد وقع الزلزال على عمق 11 كيلومتر، وعلى بعد 244 كلم شمال شرق طوكيو.

وأضافت الوكالة بأنه تم تسجيل زلزال قوته 6,3 درجات على بعد 18 كلم شمال شرق مدينة دايغو، الأربعاء الماضي، دون أن يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار.