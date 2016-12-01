انفراد..سعد المجرد يقضي ليلة البوناني في السجن ولورا بريول ها فين غادي تحتافل وها معامن+تفاصيل حصرية ﻿

في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد، علمت ''شوف تيفي'' بأن الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' التي تتهم ''المعلم'' باغتصابها، ستقضي ليلة رأس السنة بأحد الملاهي الليلية المعروفة الموجودة بمنطقة

''شوف تيفي''



في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد، علمت ''شوف تيفي'' بأن الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' التي تتهم ''المعلم'' باغتصابها، ستقضي ليلة رأس السنة بأحد الملاهي الليلية المعروفة الموجودة بمنطقة الشانزلزيه بالعاصمة الفرنسية باريس.



وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن لورا بريول ستحتفل كذلك خلال ليلة رأس السنة، بعيد ميلاد صديقتها المقربة والتي حضرت معها خلال ليلة الواقعة التي التقيا بها مع الفنان سعد المجرد.



وكان مصدر ''شوف تيفي''، قد كشف لها اليوم الجمعة بأن الفرنسية ''لورا بريول''، حلت بأحد المحلات التجارية الخاصة ببيع العطور بباريس، وقامت بجلسة تصوير خاصة بإعلان لأحد المنتوجات.



تجدر الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي، رفض منح سعد المجرد السراح المؤقت بالرغم من الدفوعات التي تقدمت بها هيئة دفاعه ، ليقضي المجرد وعلى عكس السنوات الماضية ليلة رأس السنة بزنزانته الإنفرادية بسجن فلوري.



