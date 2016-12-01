عاجل..صوت انفجار قوي في أحد أحياء المحمدية..وهذه هي التفاصيل المثيرة ﻿

''شوف تيفي''
عاش سكان حي النصر بالمحمدية، ليلة اليوم الجمعة، الرعب والهلع الشديد، عقب سماعهم لصوت انفجار قوي بالقرب من محل خاص ببيع الأجهزة الإلكترونية.
وحسب مصادر من مدينة المحمدية فإن الانفجار القوي،كان بمجرى للصرف الصحي فجأة وبدون سابق إنذار، ما دفع بالساكنة المرعوبة إلى إبلاغ المصالح الأمنية.
وأضافت المصادر ذاتها بأن سيارات الوقاية المدنية والإسعاف ورجال الأمن، حلوا بعين المكان، وفتحوا تحقيقا للكشف عن أسباب هذا الانفجار الذي قد يكون وقع نتيجة الضغط الحاصل في مجرى الصرف الصحي.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.