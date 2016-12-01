عاجل..صوت انفجار قوي في أحد أحياء المحمدية..وهذه هي التفاصيل المثيرة ﻿

عاش سكان حي النصر بالمحمدية، ليلة اليوم الجمعة، الرعب والهلع الشديد، عقب سماعهم لصوت انفجار قوي بالقرب من محل خاص ببيع الأجهزة الإلكترونية.

''شوف تيفي''





عاش سكان حي النصر بالمحمدية، ليلة اليوم الجمعة، الرعب والهلع الشديد، عقب سماعهم لصوت انفجار قوي بالقرب من محل خاص ببيع الأجهزة الإلكترونية.



وحسب مصادر من مدينة المحمدية فإن الانفجار القوي،كان بمجرى للصرف الصحي فجأة وبدون سابق إنذار، ما دفع بالساكنة المرعوبة إلى إبلاغ المصالح الأمنية.



وأضافت المصادر ذاتها بأن سيارات الوقاية المدنية والإسعاف ورجال الأمن، حلوا بعين المكان، وفتحوا تحقيقا للكشف عن أسباب هذا الانفجار الذي قد يكون وقع نتيجة الضغط الحاصل في مجرى الصرف الصحي.





