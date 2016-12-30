 خطير: فقيه يقتل زوجته في آسفي..وهذا هو السبب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير: فقيه يقتل زوجته في آسفي..وهذا هو السبب | حوادث و حقوق

خطير: فقيه يقتل زوجته في آسفي..وهذا هو السبب

الصويري يستعد لدخول القفص الذهبي سنة 2017 | ثقافة و فنون

''الصويري'' يستعد لدخول القفص الذهبي سنة 2017

يا ربي السلامة..شخص ذبح نفسه من الوريد إلى الوريد في طنجة..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..شخص ذبح نفسه من الوريد إلى الوريد في طنجة..وهذه هي التفاصيل الصادمة

بالصور..ها فين وقعت جريمة وزان المروعة+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

بالصور..ها فين وقعت جريمة وزان المروعة+تفاصيل مثيرة

صورة الملك محمد السادس باللباس التقليدي تشعل الفايسبوك | بوليتيك

صورة الملك محمد السادس باللباس التقليدي تشعل الفايسبوك

القضاء يرفض متابعة ثلاثة أعضاء بشبيبة البيجدي في حالة سراح بعد التحريض والإشادة على الإرهاب | بوليتيك

القضاء يرفض متابعة ثلاثة أعضاء بشبيبة ''البيجدي'' في حالة سراح بعد '' التحريض والإشادة على الإرهاب''

بوادر إنقسام بحزب العدالة والتنمية بسبب مفاوضات تشكيل الحكومة | بوليتيك

بوادر إنقسام بحزب العدالة والتنمية بسبب مفاوضات تشكيل الحكومة

بالصورة..هذا هو قاتل 5 أشخاص في وزان بواسطة بندقية صيد | حوادث و حقوق

بالصورة..هذا هو قاتل 5 أشخاص في وزان بواسطة بندقية صيد

وأخيرا ..الإتفاق على تشكيل حكومة بن كيران الثانية وهذه هي الأحزاب المشكلة لها | بوليتيك

وأخيرا ..الإتفاق على تشكيل حكومة بن كيران الثانية وهذه هي الأحزاب المشكلة لها

2017 سنة الأمل !!!

خطير: فقيه يقتل زوجته في آسفي..وهذا هو السبب

بتاريــخ : 30 دجنبر 2016 / 23:48 خطير: فقيه يقتل زوجته في آسفي..وهذا هو السبب | حوادث و حقوق
خطير: فقيه يقتل زوجته في آسفي..وهذا هو السبب
شهدت بلدية سبت جزولة ضواحي مدينة آسفي، اليوم الجمعة، جريمة قتل مروعة، بطلها زوج، أقدم على قتل زوجته خنقا بعد أن لف وشاحا على عنقها وشده بقوة ليسقطها جثة هامدة.

''شوف تيفي''

شهدت بلدية سبت جزولة ضواحي مدينة آسفي، اليوم الجمعة، جريمة قتل مروعة، بطلها زوج، أقدم على قتل زوجته خنقا بعد أن لف وشاحا على عنقها وشده بقوة ليسقطها جثة هامدة.

وحسب مصادر مسفيوية فإن الفقيه البالغ من العمر 29 سنة، والذي يعمل كفقيه بأحد الدواوير، حل اليوم، لدى مصالح الدرك الملكي، وتقدم بشكاية تفيد بأن زوجته البالغة من العمر 21 سنة تخونه، إلا أن مصالح الدرك شكت في أقواله نظرا لوجود إصابات ناجمة عن عراك، ليعترف بعد محاصرته بأنه قتل زوجته وتركها جثة هامدة بمنزل الزوجية.

وأضافت المصادر ذاتها بأن عناصر الدرك الملكي، انتقلت إلى منزل الجاني، وعثرت على جثة الزوجة، ليتم فتح تحقيق مع الزوج الذي اعترف بأن الشك في خيانة زوجته جعله يقدم على قتلها، بينما تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي آسفي الدرك الملكي الزوج الزوجة الخيانة آسفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

يا ربي السلامة..شخص ذبح نفسه من الوريد إلى الوريد في طنجة..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..شخص ذبح نفسه من الوريد إلى الوريد في طنجة..وهذه هي التفاصيل الصادمة

بالصور..ها فين وقعت جريمة وزان المروعة+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

بالصور..ها فين وقعت جريمة وزان المروعة+تفاصيل مثيرة

بالصورة..هذا هو قاتل 5 أشخاص في وزان بواسطة بندقية صيد | حوادث و حقوق

بالصورة..هذا هو قاتل 5 أشخاص في وزان بواسطة بندقية صيد

عاجل..رجال الحموشي يطيحون بمشتبه فيها بالنصب والاحتيال على 200 شخص بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..رجال الحموشي يطيحون بمشتبه فيها بالنصب والاحتيال على 200 شخص بالبيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوف الصحافة: جطو يفضح خروقات صفقات التعليم | شوف الصحافة
منذ 3 دقائق

شوف الصحافة: جطو يفضح خروقات صفقات التعليم

خبر اليوم : هذه هي التفاصيل الكاملة لفاجعة وزان المروعة | خبر اليوم

خبر اليوم : هذه هي التفاصيل الكاملة لفاجعة وزان المروعة

فيديو رائع يطلق فيه الملك محمد السادس أكبر مركب إداري وثقافي في المملكة | قنوات أخرى

فيديو رائع يطلق فيه الملك محمد السادس أكبر مركب إداري وثقافي في المملكة

أهداف مباراة الوداد البيضاوي 2 - 3 الكوكب المراكشي 30/12/2016 | قنوات أخرى

أهداف مباراة الوداد البيضاوي 2 - 3 الكوكب المراكشي 30/12/2016

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير: فقيه يقتل زوجته في آسفي..وهذا هو السبب | حوادث و حقوق
منذ 11 دقيقة

خطير: فقيه يقتل زوجته في آسفي..وهذا هو السبب

الصويري يستعد لدخول القفص الذهبي سنة 2017 | ثقافة و فنون

''الصويري'' يستعد لدخول القفص الذهبي سنة 2017

يا ربي السلامة..شخص ذبح نفسه من الوريد إلى الوريد في طنجة..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..شخص ذبح نفسه من الوريد إلى الوريد في طنجة..وهذه هي التفاصيل الصادمة

بالصور..ها فين وقعت جريمة وزان المروعة+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

بالصور..ها فين وقعت جريمة وزان المروعة+تفاصيل مثيرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.