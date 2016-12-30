خطير: فقيه يقتل زوجته في آسفي..وهذا هو السبب ﻿

شهدت بلدية سبت جزولة ضواحي مدينة آسفي، اليوم الجمعة، جريمة قتل مروعة، بطلها زوج، أقدم على قتل زوجته خنقا بعد أن لف وشاحا على عنقها وشده بقوة ليسقطها جثة هامدة.

''شوف تيفي''



شهدت بلدية سبت جزولة ضواحي مدينة آسفي، اليوم الجمعة، جريمة قتل مروعة، بطلها زوج، أقدم على قتل زوجته خنقا بعد أن لف وشاحا على عنقها وشده بقوة ليسقطها جثة هامدة.



وحسب مصادر مسفيوية فإن الفقيه البالغ من العمر 29 سنة، والذي يعمل كفقيه بأحد الدواوير، حل اليوم، لدى مصالح الدرك الملكي، وتقدم بشكاية تفيد بأن زوجته البالغة من العمر 21 سنة تخونه، إلا أن مصالح الدرك شكت في أقواله نظرا لوجود إصابات ناجمة عن عراك، ليعترف بعد محاصرته بأنه قتل زوجته وتركها جثة هامدة بمنزل الزوجية.



وأضافت المصادر ذاتها بأن عناصر الدرك الملكي، انتقلت إلى منزل الجاني، وعثرت على جثة الزوجة، ليتم فتح تحقيق مع الزوج الذي اعترف بأن الشك في خيانة زوجته جعله يقدم على قتلها، بينما تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات.



