''الصويري'' يستعد لدخول القفص الذهبي سنة 2017 ﻿

أعلن المنشط التلفزي رشيد العلالي مقدم برنامج ''رشيد شو'' عن خبر حصري يتعلق بالفنان ''عبدالرحيم الصويري'' والذي من المرتقب أن يعقد قرانه السنة المقبلة 2017.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



أعلن المنشط التلفزي رشيد العلالي مقدم برنامج ''رشيد شو'' عن خبر حصري يتعلق بالفنان ''عبدالرحيم الصويري'' والذي من المرتقب أن يعقد قرانه السنة المقبلة 2017.

و ذكر ''العلالي'' أن الفنان المغربي الملقب بـ''الجوكير'' في إشارة إلى أن الصويري يثقن آداء عدد من الأنماط الموسيقية , يستعد لدخول القفص الذهبي بعد سنوات طويلة من العزوبية.

و يعتبر الفنان ''عبدالرحيم الصويري'' واحد من الأسماء الفنية صاحب الصوت القوي الذي اشتهر بأداء الطرب الأندلسي رفقة العملاق ''أبا جدوب''.