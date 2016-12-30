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''الصويري'' يستعد لدخول القفص الذهبي سنة 2017

بتاريــخ : 30 دجنبر 2016 / 23:26 الصويري يستعد لدخول القفص الذهبي سنة 2017 | ثقافة و فنون
''الصويري'' يستعد لدخول القفص الذهبي سنة 2017
أعلن المنشط التلفزي رشيد العلالي مقدم برنامج ''رشيد شو'' عن خبر حصري يتعلق بالفنان ''عبدالرحيم الصويري'' والذي من المرتقب أن يعقد قرانه السنة المقبلة 2017.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

أعلن المنشط التلفزي رشيد العلالي مقدم برنامج ''رشيد شو'' عن خبر حصري يتعلق بالفنان ''عبدالرحيم الصويري'' والذي من المرتقب أن يعقد قرانه السنة المقبلة 2017.

و ذكر ''العلالي'' أن الفنان المغربي الملقب بـ''الجوكير'' في إشارة إلى أن الصويري يثقن آداء عدد من الأنماط الموسيقية , يستعد لدخول القفص الذهبي بعد سنوات طويلة من العزوبية.

و يعتبر الفنان ''عبدالرحيم الصويري'' واحد من الأسماء الفنية صاحب الصوت القوي الذي اشتهر بأداء الطرب الأندلسي رفقة العملاق ''أبا جدوب''.

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الصويري يستعد لدخول القفص الذهبي سنة 2017

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