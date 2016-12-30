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يا ربي السلامة..شخص ذبح نفسه من الوريد إلى الوريد في طنجة..وهذه هي التفاصيل الصادمة

بتاريــخ : 30 دجنبر 2016 / 23:14 يا ربي السلامة..شخص ذبح نفسه من الوريد إلى الوريد في طنجة..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..شخص ذبح نفسه من الوريد إلى الوريد في طنجة..وهذه هي التفاصيل الصادمة
اهتز حي ''المرس'' بمدينة طنجة٬ مساء اليوم الجمعة٬ على وقع خبر صادم، بعد أن أقدم شخص على ذبح نفسه من الوريد إلى الوريد في محاولة منه الانتحار.

''شوف تيفي''


اهتز حي ''المرس'' بمدينة طنجة٬ مساء اليوم الجمعة٬ على وقع خبر صادم، بعد أن أقدم شخص على ذبح نفسه من الوريد إلى الوريد في محاولة منه الانتحار.

وحسب مصادر طنجاوية فإن هذا الشخص يبلغ من العمر 33 عاما، قام بإغلاق باب غرفته على نفسه، وذبح نفسه من الوريد إلى الوريد بواسطة مدية من الحجم الكبير.
وأضاف المصدر ذاته بأن شقيق المنتحر، قام وفور علمه بإقدام شقيقه على الانتحار بنقل هذا الأخير إلى مستشفى محمد الخامس بطنجة ليتم وضعه في العناية المركزة في حالة خطيرة ما بين الحياة والموت.

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