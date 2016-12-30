بالصور..ها فين وقعت جريمة وزان المروعة+تفاصيل مثيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن جريمة وزان البشعة، وقعت فصولها الأولى بمقهى شعبي صغير بدوار مناولة، حيث دخل المتورط في هذه الجريمة وهو يحمل بندقية صيد قام خلالها بإطلاق الرصاص على أربعة أشخاص.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن جريمة وزان البشعة، وقعت فصولها الأولى بمقهى شعبي صغير بدوار مناولة، حيث دخل المتورط في هذه الجريمة وهو يحمل بندقية صيد قام خلالها بإطلاق الرصاص على أربعة أشخاص.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن المعني بالأمر انتقل بعد ذلك إلى دكان بالدوار، ثم أطلق النار على صاحبه، قبل أن يغادر المكان وتتمكن مصالح الدرك الملكي من اعتقاله ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.

وأضاف المصدر ذاته بأن الواقعة، أثارت استياء وغضب ساكنة الدوار الذين عبروا عن دهشتهم وصدمتهم عقب سقوط 5 قتلى في وقت واحد بطريقة بشعة.