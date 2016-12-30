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صورة الملك محمد السادس باللباس التقليدي تشعل الفايسبوك

بتاريــخ : 30 دجنبر 2016 / 21:55 صورة الملك محمد السادس باللباس التقليدي تشعل الفايسبوك | بوليتيك
صورة الملك محمد السادس باللباس التقليدي تشعل الفايسبوك
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة للملك محمد السادس باللباس التقليدي المغربي الأصيل، والذي قام بارتدائه اليوم خلال أدائه لصلاة الجمعة بمسجد الكتبية بمدينة مراكش.

 ''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة للملك محمد السادس باللباس التقليدي المغربي الأصيل، والذي قام بارتدائه اليوم خلال أدائه لصلاة الجمعة بمسجد الكتبية بمدينة مراكش.

وتفاعل المغاربة بشكل كبير مع هذه الصورة، حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم الكبير بها، مؤكدين في الوقت ذاته بأن الملك الأنيق أثار إعجاب ودهشة العالم خلال زياراته للعديد من الدول والتي ارتدى خلالها اللباس المغربي الأصيل.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس،حل بمدينة مراكش الأسبوع الماضي،ودشن مجموعة من المشاريع التنموية بالمدينة الحمراء.

صورة الملك محمد السادس باللباس التقليدي تشعل الفايسبوك

 

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