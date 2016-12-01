 القضاء يرفض متابعة ثلاثة أعضاء بشبيبة ''البيجدي'' في حالة سراح بعد '' التحريض والإشادة على الإرهاب'' ﻿
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القضاء يرفض متابعة ثلاثة أعضاء بشبيبة ''البيجدي'' في حالة سراح بعد '' التحريض والإشادة على الإرهاب''

بتاريــخ : 30 دجنبر 2016 / 21:34 القضاء يرفض متابعة ثلاثة أعضاء بشبيبة البيجدي في حالة سراح بعد التحريض والإشادة على الإرهاب | بوليتيك
القضاء يرفض متابعة ثلاثة أعضاء بشبيبة ''البيجدي'' في حالة سراح بعد '' التحريض والإشادة على الإرهاب''
رفض قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالرباط، طلبا لمحاميي ثلاثة أعضاء بشبيبة ''البيجيدي'' بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة بتهمة ''تحريض الغير على إرتكاب فعل إجرامي والإشادة بجريمة إرهابية''.

شوف تيفي

رفض قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالرباط، طلبا لمحاميي ثلاثة أعضاء بشبيبة ''البيجيدي'' بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة بتهمة ''تحريض الغير على إرتكاب فعل إجرامي والإشادة بجريمة إرهابية''.

وأكد المحامي محمد أمكراز عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين الثلاثة، أن قاضي التحقيق أحال المتهمين الثلاثة على الإعتقال الإحتياطي بسجن سلا بعد رفضه لطلب الدفاع بمتابعتهم في حالة سراح.

وأضاف البرلماني السابق باسم العدالة والتنمية وعضو بهيئة المحاماة بمدينة أكادير، أن المحالين الثلاثة على الإعتقال الإحتياطي، سيخضعون لجلسة ثانية من التحقيق بمحكمة الإستئناف بمدينة الرباط الثلاثاء المقبل.

هذا، وكشفت مصادر مطلعة، أن المعتقلين على خلفية الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه، وصل 27 معتقلا بينهم خمسة أعضاء بحزب العدالة والتنمية، حيث منهم من لايزال معتقلا بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، في حين أن آخرين أحيلوا على قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بمدينة الرباط.


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الإرهاب المعتقلين الإشادة التحريض الرباط شوف تيفي

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