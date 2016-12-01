بالصورة..هذا هو قاتل 5 أشخاص في وزان بواسطة بندقية صيد ﻿

بعد ساعات من وقوع الجريمة المروعة، ظهرت صورة للشخص المتهم بقتل 5 أشخاص بدوار ''منوالة'' ضواحي مدينة وزان، بعد أن أطلق عليهم الرصاص بواسطة بندقية صيد.

''شوف تيفي''

بعد ساعات من وقوع الجريمة المروعة، ظهرت صورة للشخص المتهم بقتل 5 أشخاص بدوار ''منوالة'' ضواحي مدينة وزان، بعد أن أطلق عليهم الرصاص بواسطة بندقية صيد.

وحسب موفد ''شوف تيفي'' إلى وزان فإن المعني بالأمر هو مستشار جماعي، أقدم ليلة أمس الخميس، على قتل أربعة أشخاص بمقهى شعبي، وشخص خامس في دكانه، وذلك بسبب خلاف معهم حول قطعة أرضية.

وأضاف المصدر ذاته بأن هذا المستشار الجماعي، قام بتسليم نفسه لمصالح الدرك الملكي فور ارتكابه لهذه الجريمة البشعة، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.