وأخيرا ..الإتفاق على تشكيل حكومة بن كيران الثانية وهذه هي الأحزاب المشكلة لها ﻿

كشف مصدر مطلع ''لشوف تيفي'' أن الإتصالات الهاتفية التي أجراها رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران طيلة مساء أمس وصباح اليوم الجمعة مع قياديي ''البيجيدي''، حسمت بشكل نهائي التنظيمات السياسية

شوف تيفي

كشف مصدر مطلع ''لشوف تيفي'' أن الإتصالات الهاتفية التي أجراها رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران طيلة مساء أمس وصباح اليوم الجمعة مع قياديي ''البيجيدي''، حسمت بشكل نهائي التنظيمات السياسية المتواجدة في الحكومة الثانية برئاسة عبد الإله بن كيران.

وأفادت ذات المصادر، أن أغلبية القياديين الذين إستشارهم بن كيران، وافقوه الرأي إستئناف المفاوضات مع كل من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش وامحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، لإخراج الحكومة في أسرع وقت إلى جانب حليف البيجيدي حزب التقدم والإشتراكية.

وقالت ذات المصادر، أن تأخير بن كيران الرد مباشرة على موافقة إنطلاق المفاوضات مع عزيز أخنوش وامحند العنصر في لقاء أمس، هو مخافة إتهامه بالتراجع عن المواقف السابقة والتي صرح من خلالها بتواجد حزب الإستقلال في الحكومة.

وأوردت ذات المصادر أن الأحزاب السياسية التي ستتشكل منها الحكومة بشكل شبه رسمي، هي حزب العدالة والتنمية ب 125 مقعدا، وحزب التقدم والإشتراكية 12 مقعدا، وحزب التجمع الوطني للأحرار ب 37 مقعدا وحزب الحركة الشعبية ب 27 مقعدا بالإضافة إلى حليف حزب الحمامة الإتحاد الدستوري ب 19 مقعدا، في حين بات حزب الإتحاد الإشتراكي خارج حسابات قياديي حزب العدالة والتنمية على الأقل إلى حدود اليوم الجمعة.





