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عاجل..رجال الحموشي يطيحون بمشتبه فيها بالنصب والاحتيال على 200 شخص بالبيضاء

بتاريــخ : 30 دجنبر 2016 / 19:14 عاجل..رجال الحموشي يطيحون بمشتبه فيها بالنصب والاحتيال على 200 شخص بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل..رجال الحموشي يطيحون بمشتبه فيها بالنصب والاحتيال على 200 شخص بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' بأن المصالح لأمنية، بمدينة الدار البيضاء، تمكنت اليوم الجمعة، بعد نصب كمين بالإطاحة بسيدة في عقدها الرابع يشتبه في تورطها في النصب والاحتيال على 20 شخص في مبالغ مالية مهمة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن المصالح لأمنية، بمدينة الدار البيضاء، تمكنت اليوم الجمعة، بعد نصب كمين بالإطاحة بسيدة في عقدها الرابع يشتبه في تورطها في النصب والاحتيال على 20 شخص في مبالغ مالية مهمة.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن المعنية بالأمر والملقبة بـ ''عتيقة المكينسي الإدريسي'' واسمها الحقيقي ''عتيقة.ز''، توصلت المصالح الأمنية في حقها بالعديد من الشكايات التي تتعلق بالنصب والاحتيال على 200 شخص، من بينهم ممثلوا شركات وفنادق فخمة بالبيضاء، خلال تكفلها بتنظيم مجموعة من الملتقيات الدولية.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء، تقوم في هذه اللحظات بالتحقيق مع المعنية بالأمر وشقيقها الذي يعمل كسائق لها على سيارة من نوع ''هيونداي''وكحارس شخصي، مشيرا إلى أن 25 ضحية حلوا بعين المكان من أجل الإدلاء بشهادتهم في النازلة.

 

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