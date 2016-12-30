 عاجل ..هذا ما يقع في دوار منوالة بوزان بعد مقتل 5 أشخاص بالرصاص+ الصور الأولى من مكان الفاجعة ﻿
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عاجل ..هذا ما يقع في دوار منوالة بوزان بعد مقتل 5 أشخاص بالرصاص+ الصور الأولى من مكان الفاجعة

بتاريــخ : 30 دجنبر 2016 / 19:02 عاجل ..هذا ما يقع في دوار منوالة بوزان بعد مقتل 5 أشخاص بالرصاص+ الصور الأولى من مكان الفاجعة | حوادث و حقوق
عاجل ..هذا ما يقع في دوار منوالة بوزان بعد مقتل 5 أشخاص بالرصاص+ الصور الأولى من مكان الفاجعة
خرج في هذه اللحظات مجموعة من أقارب ضحايا فاجعة دوار ''منوالة'' من أجل الاحتجاج بعد مقال خمسة أشخاص، حيث عبر العديد منهم عن حزنهم الشديد بسبب سقوط 5 من دويهم على خلفية تعرضهم لإطلاق النار على يد أحد

''شوف تيفي''
خرج في هذه اللحظات مجموعة من أقارب ضحايا فاجعة دوار ''منوالة'' من أجل الاحتجاج بعد مقال خمسة أشخاص، حيث عبر العديد منهم عن حزنهم الشديد بسبب سقوط 5 من دويهم على خلفية تعرضهم لإطلاق النار على يد أحد الأشخاص.
وحسب موفد ''شوف تيفي'' من عين المكان، فإن السبب الرئيسي في وقوع الجريمة، كان بسبب نزاع حول أرض للحبوس بين أطراف النازلة، ليقوم المشتبه فيه ''ج.ل'' بإطلاق النار على 5 أشخاص بواسطة بندقية صيد، ما خلف مقتل أربعة منهم على الفور، بينما لفظ شخص خامس أنفاسه الأخيرة بعد ساعات من الواقعة.
تجدر الإشارة إلى أن المعني بالأمر، تم إيقافه من طرف مصالح الدرك الملكي قبل أن يتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.
تفاصيل مثيرة وحصرية انتظروها بخصوص هذه الجريمة على قناتكم ''شوف تيفي''
هذا ما يقع في دوار منوالة بوزان بعد مقتل 5 أشخاص بالرصاص+ الصور الأولى من مكان الفاجعةهذا ما يقع في دوار منوالة بوزان بعد مقتل 5 أشخاص بالرصاص+ الصور الأولى من مكان الفاجعةهذا ما يقع في دوار منوالة بوزان بعد مقتل 5 أشخاص بالرصاص+ الصور الأولى من مكان الفاجعةهذا ما يقع في دوار منوالة بوزان بعد مقتل 5 أشخاص بالرصاص+ الصور الأولى من مكان الفاجعة

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