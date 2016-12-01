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عاجل وانفراد: بعد قرار المحكمة:سعد المجرد مصدوم في زنزانته ولورا بريول كتصور في محل ديال العطور في باريس..تفاصيل حصرية

بتاريــخ : 30 دجنبر 2016 / 18:43 عاجل وانفراد: بعد قرار المحكمة:سعد المجرد مصدوم في زنزانته ولورا بريول كتصور في محل ديال العطور في باريس..تفاصيل حصرية | ثقافة و فنون
عاجل وانفراد: بعد قرار المحكمة:سعد المجرد مصدوم في زنزانته ولورا بريول كتصور في محل ديال العطور في باريس..تفاصيل حصرية
مباشرة بعد الصدمة التي تلقاها المجرد بعد رفض القضاء الفرنسي منحه السراح المؤقت، علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها الموثوق منه بأن الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' التي تتهم ''المعلم'' باغتصابها وتعنيفها

''شوف تيفي'':إ.طيون

مباشرة بعد الصدمة التي تلقاها المجرد بعد رفض القضاء الفرنسي منحه السراح المؤقت، علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها الموثوق منه بأن الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' التي تتهم ''المعلم'' باغتصابها وتعنيفها جسديا، حلت عند الساعة الثالثة بالتوقيت الفرنسي من اليوم الجمعة، بالمركز التجاري ''باري نور'' بباريس، ودخلت إلى محل لبيع العطور يدعى ''سيفورا''.
وأوضح مصدر ''شوف تيفي'' بأن لورا بريول، كانت بصحبة مصور فوتوغرافي محترف، وقامت بالتقاط مجموعة من الصور لها وهي تحمل أحد المنتجات، موضحا بأن الأمر من الممكن أن يتعلق بجلسة تصوير خاصة بإعلان ترويجي لهذا المنتوج.
وأضاف المصدر ذاته بأن الفتاة الفرنسية، بدت في حالة طبيعية ، تؤكد عدم معاناتها من الناحية النفسية أو الجسدية.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي القضاء الفرنسي المركز التجاري الفتاة الفرنسية لورا بريول

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