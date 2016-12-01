''الروبيو'' نوضها فسيدي معروف وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

مازال مسلسل ''الروبيو'' يرخي بظلاله على المجموعة السكنية المستقبل بسيدي معروف، حيث يوقع بضحاياه واحدا تلو الآخر دون أن يتدخل أحد لإيقاف حماقات وجرائم هذا الشاب الذي عاث فسادا في المنطقة.

شوف تيفي

مازال مسلسل ''الروبيو'' يرخي بظلاله على المجموعة السكنية المستقبل بسيدي معروف، حيث يوقع بضحاياه واحدا تلو الآخر دون أن يتدخل أحد لإيقاف حماقات وجرائم هذا الشاب الذي عاث فسادا في المنطقة.

وكشف مصدر مطلع أن المجرم الملقب بـ''الروبيو'' يشرمل ضحاياه بالسلاح الأبيض، حيث مازال مسلسل جرائمه متواصلا، ورغم شكاية بعض المضرورين منه وضعوها لدى السلطات المختصة، إلا أن الروبيو مازال حرا طليقا في المنطقة.

وأضاف المصدر ذاته أن المنطقة المذكورة كانت تعيش في الأمان إلا أن الآونة الأخيرة أصبح من خلالها يظهر مجرم كل مرة يثير الرعب في نفوس السكان، ويحسبون ألف حساب قبل الخروج من منازلهم ليلا.



