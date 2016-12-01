 ''الروبيو'' نوضها فسيدي معروف وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل ..هذا ما يقع في دوار منوالة بوزان بعد مقتل 5 أشخاص بالرصاص+ الصور الأولى من مكان الفاجعة | حوادث و حقوق

عاجل ..هذا ما يقع في دوار منوالة بوزان بعد مقتل 5 أشخاص بالرصاص+ الصور الأولى من مكان الفاجعة

عاجل وانفراد: بعد قرار المحكمة:سعد المجرد مصدوم في زنزانته ولورا بريول كتصور في محل ديال العطور في باريس..تفاصيل حصرية | ثقافة و فنون

عاجل وانفراد: بعد قرار المحكمة:سعد المجرد مصدوم في زنزانته ولورا بريول كتصور في محل ديال العطور في

الروبيو نوضها فسيدي معروف وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

''الروبيو'' نوضها فسيدي معروف وهذه هي التفاصيل الصادمة

موظف ضرب الملايين وحصل.. وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

موظف ضرب الملايين وحصل.. وها أشنو وقع ليه

لجنة لتقصي الحقائق ببلدية الصخيرات..وها علاش | مجتمع

لجنة لتقصي الحقائق ببلدية الصخيرات..وها علاش

عاجل:السلطات الإسرائيلية تحتجز نجمة أراب أيدول | ثقافة و فنون

عاجل:السلطات الإسرائيلية تحتجز نجمة أراب أيدول

لأول مرة في مسيرتها الفنية..هيفاء وهبي تُقاطع احتفالات رأس السنة | ثقافة و فنون

لأول مرة في مسيرتها الفنية..هيفاء وهبي تُقاطع احتفالات رأس السنة

بالصور..بعد فرح الفاسي زوجة فريد غنام تضع مولودتها الأولى و هاشنو سماوها.. | ثقافة و فنون

بالصور..بعد فرح الفاسي زوجة فريد غنام تضع مولودتها الأولى و هاشنو سماوها..

كسيدة خايبة فالرباط صباح اليوم وها شحال ديال الضحايا ماتوا | حوادث و حقوق

كسيدة خايبة فالرباط صباح اليوم وها شحال ديال الضحايا ماتوا

2017 سنة الأمل !!!

''الروبيو'' نوضها فسيدي معروف وهذه هي التفاصيل الصادمة

بتاريــخ : 30 دجنبر 2016 / 18:28 الروبيو نوضها فسيدي معروف وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق
''الروبيو'' نوضها فسيدي معروف وهذه هي التفاصيل الصادمة
مازال مسلسل ''الروبيو'' يرخي بظلاله على المجموعة السكنية المستقبل بسيدي معروف، حيث يوقع بضحاياه واحدا تلو الآخر دون أن يتدخل أحد لإيقاف حماقات وجرائم هذا الشاب الذي عاث فسادا في المنطقة.

شوف تيفي
مازال مسلسل ''الروبيو'' يرخي بظلاله على المجموعة السكنية المستقبل بسيدي معروف، حيث يوقع بضحاياه واحدا تلو الآخر دون أن يتدخل أحد لإيقاف حماقات وجرائم هذا الشاب الذي عاث فسادا في المنطقة.
وكشف مصدر مطلع أن المجرم الملقب بـ''الروبيو'' يشرمل ضحاياه بالسلاح الأبيض، حيث مازال مسلسل جرائمه متواصلا، ورغم شكاية بعض المضرورين منه وضعوها لدى السلطات المختصة، إلا أن الروبيو مازال حرا طليقا في المنطقة.
وأضاف المصدر ذاته أن المنطقة المذكورة كانت تعيش في الأمان إلا أن الآونة الأخيرة أصبح من خلالها يظهر مجرم كل مرة يثير الرعب في نفوس السكان، ويحسبون ألف حساب قبل الخروج من منازلهم ليلا.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مجرم سيدي معروف الروبيو السلاح الأبيض

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل ..هذا ما يقع في دوار منوالة بوزان بعد مقتل 5 أشخاص بالرصاص+ الصور الأولى من مكان الفاجعة | حوادث و حقوق

عاجل ..هذا ما يقع في دوار منوالة بوزان بعد مقتل 5 أشخاص بالرصاص+ الصور الأولى من مكان الفاجعة

موظف ضرب الملايين وحصل.. وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

موظف ضرب الملايين وحصل.. وها أشنو وقع ليه

كسيدة خايبة فالرباط صباح اليوم وها شحال ديال الضحايا ماتوا | حوادث و حقوق

كسيدة خايبة فالرباط صباح اليوم وها شحال ديال الضحايا ماتوا

خطير والصور.. عصابة مسلحة بالسيوف تروع تمارة | حوادث و حقوق

خطير والصور.. عصابة مسلحة بالسيوف تروع تمارة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

محبوب الجماهير قدور وعويشة في فيديو رائع وجديد حول :لـــبـــونـــــانــــي - LBONANI | زووم
منذ 3 دقائق

محبوب الجماهير قدور وعويشة في فيديو رائع وجديد حول :لـــبـــونـــــانــــي - LBONANI

شوفو فين غادوز الراقصة نور احتفالات رأس السنة..مفاجأة | تسجيلات صوتية

شوفو فين غادوز الراقصة نور احتفالات رأس السنة..مفاجأة

تفاصيل مثيرة و خاصة عن حياة الممثل المغربي عوينة/شوفوكيفاش كيعيش مع مرتو داخل المنزل ديالو | روبورتاج

تفاصيل مثيرة و خاصة عن حياة الممثل المغربي ''عوينة''/شوفوكيفاش كيعيش مع مرتو داخل المنزل ديالو

غازي الأمير من داخل منزله..كنْطيب الراسي و بغيت نتزوج بمغربية(فيديو) | خارج البلاطو

غازي الأمير من داخل منزله..كنْطيب الراسي و بغيت نتزوج بمغربية(فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل ..هذا ما يقع في دوار منوالة بوزان بعد مقتل 5 أشخاص بالرصاص+ الصور الأولى من مكان الفاجعة | حوادث و حقوق
منذ 2 دقائق

عاجل ..هذا ما يقع في دوار منوالة بوزان بعد مقتل 5 أشخاص بالرصاص+ الصور الأولى من مكان الفاجعة

عاجل وانفراد: بعد قرار المحكمة:سعد المجرد مصدوم في زنزانته ولورا بريول كتصور في محل ديال العطور في باريس..تفاصيل حصرية | ثقافة و فنون

عاجل وانفراد: بعد قرار المحكمة:سعد المجرد مصدوم في زنزانته ولورا بريول كتصور في محل ديال العطور في

الروبيو نوضها فسيدي معروف وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

''الروبيو'' نوضها فسيدي معروف وهذه هي التفاصيل الصادمة

موظف ضرب الملايين وحصل.. وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

موظف ضرب الملايين وحصل.. وها أشنو وقع ليه

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.