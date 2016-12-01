موظف ضرب الملايين وحصل.. وها أشنو وقع ليه ﻿

لم يكن يعلم أحد أفراد الجالية المقيمة بالخارج أن يكون ذات يوم ضحية نصب كبيرة على حسابه البنكي، حيث لم يستطع موظف أن يتمالك نفسه أمام الملايين وضربها كاملة، حيث وصل المبلغ إلى 33 مليون سنتيم.

شوف تيفي

لم يكن يعلم أحد أفراد الجالية المقيمة بالخارج أن يكون ذات يوم ضحية نصب كبيرة على حسابه البنكي، حيث لم يستطع موظف أن يتمالك نفسه أمام الملايين وضربها كاملة، حيث وصل المبلغ إلى 33 مليون سنتيم.

لكن الضحية سرعان ما اكتشف الأمر، حيث فتح تحقيق تم من خلاله اعتقال موظف بنكي اختلس المبلغ المذكور، وتوبع بتهمة اختلاس أموال عامة وخاصة والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، أدت به إلى السجن ثلاث سنوات نافذة، مع غرامة 3 ملايين سنتيم، وإرجاع المبلغ المختلس الذي يوجد بحوزة المتهم.

وكانت محكمة جرائم الأموال قد قضت وسط الأسبوع الجاري بحبس المتهم المذكور بالتهم المنسوبة إليه، بعدما تأكدت التهم، وذلك باستئنافية الدار البيضاء.



