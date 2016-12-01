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لجنة لتقصي الحقائق ببلدية الصخيرات..وها علاش

بتاريــخ : 30 دجنبر 2016 / 18:13 لجنة لتقصي الحقائق ببلدية الصخيرات..وها علاش | مجتمع
لجنة لتقصي الحقائق ببلدية الصخيرات..وها علاش
علمت ''شوف تيفي'' بأن غالبية مستشاري المجلس البلدي بالصخيرات، وعددهم 19 مستشارا من أصل 35 ، طالبوا بإيفاد لجنة لتقصي من خلال مقرر تم عرضه للتصويت من قبل المجلس المذكور، وذلك للتحقيق في تأخير إنزال

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن غالبية مستشاري المجلس البلدي بالصخيرات، وعددهم 19 مستشارا من أصل 35 ، طالبوا بإيفاد لجنة لتقصي من خلال مقرر تم عرضه للتصويت من قبل المجلس المذكور، وذلك للتحقيق في تأخير إنزال مشروعي الإنارة العمومية والبنية التحتية الذين تم رصد ميزانية خاصة لهما مند المجلس السابق، خاصة أن أسباب عدم إخراج المشروع من رفوف البلدية لحيز الوجود تبقى إلى حدود اللحظة مجهولة.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' فقد أكد هؤلاء المستشارون على ضرورة فتح تحقيق تمهيدا لعرض القضية على أنظار قضاة إدريس جطو ومنها صفقة مشبوهة كانت بين رئيس المجلس البلدي أحمد فقيهي عن حزب العدالة والتنمية ومنعش عقاري بقيمة مالية ناهزت 2 مليار سنتيم ، بعدما قام الرئيس بمنح هذا المنعش رخصة تسليم مؤقت دون استيفائه لأشغال البناء ، حتى يستفيد من الدعم الذي تقدمه الدولة للمنعشين العقاريين، وهو ما اعتبروه بمثابة سرقة لخزينة الدولة وتحايلا على القانون من أجل تبديد المال العام.

وأضاف المصدر ذاته بأن المستشارين، تساءلوا كذلك عن الغاية من منح رئيس المجلس البلدي لرخصة خارج الإطار المسموح به في ظل عدم استفادة الجماعة من ذلك.

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المغرب شوف تيفي الصخيرات المجلس البلدي الرئيس القضية المنعش العقاري المجلس الرخصة

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