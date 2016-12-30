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عاجل:السلطات الإسرائيلية تحتجز نجمة أراب أيدول

بتاريــخ : 30 دجنبر 2016 / 18:15 عاجل:السلطات الإسرائيلية تحتجز نجمة أراب أيدول | ثقافة و فنون
عاجل:السلطات الإسرائيلية تحتجز نجمة أراب أيدول
احتجزت السلطات الإسرائيلية الفنانة المصرية ونجمة أراب أيدول في موسمه الأول كارمن سليمان يوم أمس الخميس عند مرورها من معبر الكرامة على الحدود الأردنية.

شوف تيفي

احتجزت السلطات الإسرائيلية الفنانة المصرية ونجمة أراب أيدول في موسمه الأول كارمن سليمان يوم أمس الخميس عند مرورها من معبر الكرامة على الحدود الأردنية.

وحسب مصادر إعلامية فلسطينية فإن احتجاز كارمن سليمان على يد السلطات الإسرائيلية كان بسبب سفرها إلى مدينة رام الله لإحياء حفلة رأس السنة الميلادية المقررة إجراؤها يوم غدِِ السبت.

جدير بالذكر أن كارمن سليمان والتي أحيت منذ سنتين حفلا برام الله، عقدت قرانها شهر نونبر المنصرم على الملحن مصطفى جاد وسط حضور الأهل والأصدقاء.

عاجل:السلطات الإسرائيلية تحتجز نجمة أراب أيدول

 

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عاجل:السلطات الإسرائيلية تحتجز نجمة أراب أيدول

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