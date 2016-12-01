لأول مرة في مسيرتها الفنية..هيفاء وهبي تُقاطع احتفالات رأس السنة ﻿

لأول مرة منذ 12 سنة، قررت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مقاطعة احتفالات رأس السنة الميلادية لأسباب عائلية، وحسب تصريحات أدلت بها لإحدى القنوات اللبنانية فإنها قررت يوم 31 دجنبر من سنة 2016 عدم إحياء أي

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لأول مرة منذ 12 سنة، قررت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مقاطعة احتفالات رأس السنة الميلادية لأسباب عائلية، وحسب تصريحات أدلت بها لإحدى القنوات اللبنانية فإنها قررت يوم 31 دجنبر من سنة 2016 عدم إحياء أي حفل فني بسبب رغبتها في قضائه رفقة عائلتها الصغيرة وذلك لإفتقادها الجلسات العائلية خاصة في مثل هذه الأعياد.

وبهذا الخصوص أفادت هيفاء وهبي أن كل نهاية سنة كانت تحتفل بالعام الجديد رفقة جماهيرها فوق خشبة المسرح لأزيد من 12 سنة، ولكن هذه السنة فضلت تغيير الأمور واستقبال سنة 2017 رفقة والدتها.

وأضافت أن هذه السنة أرادت فيها الإبتعاد عن صخب الأضواء، والإحتفال بالسنة الميلادية الجديدة وسط جو عائلي بعيدا عن جماهيرها.