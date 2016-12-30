بالصور..بعد فرح الفاسي زوجة فريد غنام تضع مولودتها الأولى و هاشنو سماوها.. ﻿

ازدان فراش الفنان فريد غنام وزوجته رباب أزماني قبل قليل من يومه الجمعة بمولودة اختارا لها من الأسماء اسم ''سمر'' بأحد المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء

شوف تيفي:ماريا جعدود

ازدان فراش الفنان فريد غنام وزوجته رباب أزماني قبل قليل من يومه الجمعة بمولودة اختارا لها من الأسماء اسم ''سمر'' بأحد المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء

وبالصدفة تزامنت هذه المتاسبة مع فرحة الفنانين عمر لطفي وزوجته فرح بعدما وضعت ليلة البارحة مولودتها الأولى .

جدير بالذكر أن رباب وفرح تربطهما صداقة قوية وقد أنجبتا طفلتيهما بفارق 24 ساعة فقط.

وبهذه المناسبة السعيدة تتقدم شوف تيفي بأحر التهاني للفنان فريد غنام وزوجته رباب أزماني بمناسبة المولودة الجديدة