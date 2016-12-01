كسيدة خايبة فالرباط صباح اليوم وها شحال ديال الضحايا ماتوا ﻿

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عرفت مدينة الرباط قبل قليل حادثة سير خطيرة، بين سيارة خفيفة وشاحنة صغيرة، وذلك بالقرب من شارع محمد السادس، على مستوى تقاطع شارعي سوس والحوز.
وكشف مصدر من عين المكان أن 5 ضحايا لقوا حتفهم، من بينهم سائق دراجة نارية كان بالقرب من الحادثة، وآخرون أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا إلى المستشفى.
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