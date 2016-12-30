 مؤلم وبالصورة.. شاهد ردة فعل الفنان المغربي البشير عبدو بعد قرار محكمة باريس رفض السراح المؤقت لابنه سعد لمجرد ﻿
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مؤلم وبالصورة.. شاهد ردة فعل الفنان المغربي البشير عبدو بعد قرار محكمة باريس رفض السراح المؤقت لابنه سعد لمجرد | ثقافة و فنون

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مؤلم وبالصورة.. شاهد ردة فعل الفنان المغربي البشير عبدو بعد قرار محكمة باريس رفض السراح المؤقت لابنه سعد لمجرد

بتاريــخ : 30 دجنبر 2016 / 17:27 مؤلم وبالصورة.. شاهد ردة فعل الفنان المغربي البشير عبدو بعد قرار محكمة باريس رفض السراح المؤقت لابنه سعد لمجرد | ثقافة و فنون
مؤلم وبالصورة.. شاهد ردة فعل الفنان المغربي البشير عبدو بعد قرار محكمة باريس رفض السراح المؤقت لابنه سعد لمجرد
نشر الموقع الفرنسي Atlas infosقبل قليل،صورة للفنان بشير عبدو والد الفنان المغربي سعد المجرد المعتقل بسجن فلوري وهو في حالة صدمة.

''شوف تيفي'':
نشر الموقع الفرنسي Atlas infosقبل قليل،صورة للفنان بشير عبدو والد الفنان المغربي سعد المجرد المعتقل بسجن فلوري وهو في حالة صدمة.
وظهر البشير عبدو في الصورة حزينا جدا وعلى ملامحه الصدمة الكبيرة بعد رفض القضاء الفرنسي منح ابنه السراح المؤقت بالرغم من الدفوعات التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الفنان.
تجدر الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي، رفض صباح اليوم الجمعة، تمتيع الفنان المغربي بالسراح المؤقت وهو الأمر الذي شكل صدمة للمقربين منه ولعشاقه في العالم العربي.

 

شاهد ردة فعل الفنان المغربي البشير عبدو بعد قرار محكمة باريس رفض السراح المؤقت لابنه سعد لمجرد

 

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المغرب شوف تيفي الفنان المغربي الدفوعات البشير عبدو

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