خطير والصور.. عصابة مسلحة بالسيوف تروع تمارة ﻿

تمكنت المصالح الأمنية، بمدينة تمارة من إنهاء النشطاء الإجرامي لعصابة إجرامية خطيرة مسلحة بالسيوف.

''شوف تيفي''

تمكنت المصالح الأمنية، بمدينة تمارة من إنهاء النشطاء الإجرامي لعصابة إجرامية خطيرة مسلحة بالسيوف.

وحسب مصادر من مدينة تمارة ، فقد تم إيقاف عنصرين مسلحين بسيف وهما متلبسين في اعتراض سبيل المارة وسرقة ممتلكاتهم، بينما فر شريكهم الثالث إلى وجهة غير معلومة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن البحث الأولي، أسفر عن حجز سيف يدوي الصنع، وقد تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية.

