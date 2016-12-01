عاجل.. العثور على جثة متفحمة داخل منزل بتارودانت..وهذه هي التفاصيل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن المصالح الأمنية، بحي سيدي بلقاس بتارودانت، عثرت اليوم الجمعة، على شخص داخل منزله جثة متفحمة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن المصالح الأمنية، بحي سيدي بلقاس بتارودانت، عثرت اليوم الجمعة، على شخص داخل منزله جثة متفحمة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن التحقيقات الأولية، تشير إلى أن الهالك، فارق الحياة نتيجة اندلاع النيران، داخل الغرفة التي كان بها بسبب انفجار شاحن للهاتف النقال "شارجور"، نافيا وجود أي معطى يشير إلى أن للأمر علاقة بعملية انتحار.

وأوضح المصدر ذاته بأن هناك احتمالا بأن الهالك كان قبل وفاته في حالة سكر ما جعله يغفو ويترك الشاحن في المقبس، ما أدى إلى انفجاره نتيجة وقوع تماس كهربائي، وبالتالي اندلاع النيران التي حولته إلى جثة متفحمة.