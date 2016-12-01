هام: أمر ملكي عاجل بخصوص حي الملاح بمراكش ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من خلال بلاغ أصدرته وزارة الداخلية اليوم الجمعة،أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته للسلطات والهيئات المعنية بمدينة مراكش من أجل إعادة الأسماء الأصلية لأزقة وساحات حي الملاح سابقا،

شوف تيفي:



علمت "شوف تيفي" من خلال بلاغ أصدرته وزارة الداخلية اليوم الجمعة،أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته للسلطات والهيئات المعنية بمدينة مراكش من أجل إعادة الأسماء الأصلية لأزقة وساحات حي الملاح سابقا، محافظة على الذاكرة التاريخية لهذه الأماكن.

وتأتي التعليمات الملكية ،حسب البلاغ الذي توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، حرصا من الملك محمد السادس، على الحفاظ على التراث الحضاري للمملكة وكذا على التراث الثقافي لكل مكونات المجتمع المغربي. ، و بعد طلب من رئيس الطائفة اليهودية لهذه المدينة وكذا ممثلي هذه الطائفة الحاضرين خلال الزيارة الملكية.