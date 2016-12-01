عاجل.. ارتفاع عدد قتلى فاجعة وزان..وهذه هي التفاصيل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن حصيلة ضحايا إطلاق الرصاص بوزان ارتفعت، عقب وفاة الضحية الخامسة بالمستشفى قبل قليل، متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن حصيلة ضحايا إطلاق الرصاص بوزان ارتفعت، عقب وفاة الضحية الخامسة بالمستشفى قبل قليل، متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها.

وكان مصدر "شوف تيفي" قد كشف بأن بأن مرتكب الجريمة المروعة، التي هزت مدينة وزان وبالتحديد دوار منوالة أمس الخميس، هو مستشار جماعي يدعى "ج.ل"، أقدم على إطلاق الرصاص بواسطة بندقية صيد مخلفا مقتل أربعة أشخاص على الفور، قبل أن يفارق شخص خامس الحياة اليوم الجمعة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الجاني، أسقط خلال جريمتة 5 قتلى ينحدرون من دوار المناولة، ويتعلق الأمر بكل من "زين العابدين.أ" البالغ قيد حياته 26 سنة وهو متزوج وأب لطفلة، و"محمد.و" البالغ 27 سنة وهو متزوج كذلك وأب لطفل، و"يوسف م" البالغ 26 سنة، وعبد الصمد.م البالغ 20 سنة وهما عازبان.

وأضاف المصدر ذاته بأن المستشار الجماعي، وفور ارتكابه لجريمته، سلم نفسه لمصالح الدرك الملكي التي وضعته تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.