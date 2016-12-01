فيديو جد خطير..صحاب شرع اليد شدو شاب في المغرب كيتحرش بسيدة سلخوه مزيان..وها شنو دارو ليه ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد صادم، ظهر خلاله مجموعة من الأشخاص وهم ينهالون بالضرب الشديد على شاب تم ضبطه متلبسا بالتحرش بسيدة.

"شوف تيفي":

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد صادم، ظهر خلاله مجموعة من الأشخاص وهم ينهالون بالضرب الشديد على شاب تم ضبطه متلبسا بالتحرش بسيدة.

وحسب هذا الفيديو الذي على ما يبدو وقع في أحد مدن الشمال بالمغرب، فإن هذا الشاب وجد نفسه محاصرا من مجموعة من الأشخاص الذين قرروا الانتقام للسيدة المتحرش بها بطريقة بشعة.

وفور تدوال هذا الفيديو، تفاعل النشطاء بشكل كبير، حيث طالب الجميع المصالح الأمنية، بفتح تحقيق ومعاقبة الشاب الذي تورط في التحرش بالفتاة، وأيضا جميع المتورطين في الاعتداء عليه، موضحين بأن ظاهرة الاعتداء على مرتكبي الجرائم بالشارع العام في المغرب، أصبحت منتشرة في الآونة الأخيرة بشكل كبير لا يصدق.