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أسبوعية ''ماروك إيبدو'' تقرر سحب عددها الأخير من الأكشاك بسبب نشر خريطة للمغرب مبتورة من صحرائه

بتاريــخ : 30 دجنبر 2016 / 16:09 أسبوعية ماروك إيبدو تقرر سحب عددها الأخير من الأكشاك بسبب نشر خريطة للمغرب مبتورة من صحرائه | صحافة
أسبوعية ''ماروك إيبدو'' تقرر سحب عددها الأخير من الأكشاك بسبب نشر خريطة للمغرب مبتورة من صحرائه
قررت أسبوعية ''ماروك إيبدو'' سحب عددها رقم 1192 بتاريخ 30 دجنبر الجاري، من الأكشاك إثر ''خطإ مؤسف غير مقصود تماما '' للقسم التقني، أدى إلى نشر خريطة للمغرب ب تر منها جزء من صحرائه.

شوف تيفي:

 

قررت أسبوعية "ماروك إيبدو" سحب عددها رقم 1192 بتاريخ 30 دجنبر الجاري، من الأكشاك إثر "خطإ مؤسف غير مقصود تماما " للقسم التقني، أدى إلى نشر خريطة للمغرب ب تر منها جزء من صحرائه.

وذكرت الأسبوعية، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن " خطأ مؤسفا غير مقصود تماما للقسم التقني، أدى إلى نشر خريطة للمملكة ب تر منها جزء من صحرائها (الصفحة 55) بعدد (ماروك إيبدو) رقم 1192 بتاريخ 30 دجنبر 2016 "، معبرة لقرائها عن خالص اعتذاراتها.

وسجلت الأسبوعية ، في هذا الإطار، أنه منذ إحداثها في سنة 1991 ، دافعت أسبوعية (ماروك إيبدو) على الدوام وبوطنية راسخة، عن القضية الوطنية، وذلك من خلال إبراز الحجج التاريخية والقانونية للمملكة في مواجهة عداء خصومها.

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