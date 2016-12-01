أسبوعية ''ماروك إيبدو'' تقرر سحب عددها الأخير من الأكشاك بسبب نشر خريطة للمغرب مبتورة من صحرائه ﻿

شوف تيفي:
قررت أسبوعية "ماروك إيبدو" سحب عددها رقم 1192 بتاريخ 30 دجنبر الجاري، من الأكشاك إثر "خطإ مؤسف غير مقصود تماما " للقسم التقني، أدى إلى نشر خريطة للمغرب ب تر منها جزء من صحرائه.
وذكرت الأسبوعية، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن " خطأ مؤسفا غير مقصود تماما للقسم التقني، أدى إلى نشر خريطة للمملكة ب تر منها جزء من صحرائها (الصفحة 55) بعدد (ماروك إيبدو) رقم 1192 بتاريخ 30 دجنبر 2016 "، معبرة لقرائها عن خالص اعتذاراتها.
وسجلت الأسبوعية ، في هذا الإطار، أنه منذ إحداثها في سنة 1991 ، دافعت أسبوعية (ماروك إيبدو) على الدوام وبوطنية راسخة، عن القضية الوطنية، وذلك من خلال إبراز الحجج التاريخية والقانونية للمملكة في مواجهة عداء خصومها.
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