"عدول" في البحرين مشا فيها والسبب مغربية..وها شنو وقع ﻿

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة، بمعاقبة مأذون شرعي ''عدول'' يبلغ من العمر40 عاماً بالسجن ثلاث سنوات، وذلك لتزويره عقد زواج بحريني من مغربية.

"شوف تيفي"



قررت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة، بمعاقبة مأذون شرعي "عدول" يبلغ من العمر40 عاماً بالسجن ثلاث سنوات، وذلك لتزويره عقد زواج بحريني من مغربية.

وحسب موقع الوسيط البحريني فإن تفاصيل القضية، بدأت بشكوى وردت من وكيل العدل بشأن قيام مأذون بإبرام عقد زواج بين بحريني ومغربية، وتوجد شبهة تزوير، فتم استدعاء الزوج البحريني البالغ من العمر 32 عاما، والذي أكد أنه تعرض للنصب والاحتيال من قبل المتهم وآخر، بانتحالهما صفة قاض شرعي وسكرتيره، وأبرما عقد زواج مزور مع زوجته ويشك أنها متفقة معهما.

وأضاف الموقع البحريني بأن الزوج، قال "تعرفت على زوجتي في العام 2016 وقررنا الزواج مقابل 5 آلاف دينار كمهر، ومثلها للشبكة، وسألت عن إجراءات الزواج من أجنبية فأُبلغتُ بضرورة وجود ولي للزوجة إلا أنه متوفي، فاتفقنا على عمل توكيل للسائق الخاص بي حتى يكون وليها في العقد".

وأضاف نفس المتحدث "كما قمت بعمل توكيل آخر في المغرب، وتم إرساله إلينا في البحرين، لكنه وصل متأخراً عن موعد صلاحيته، فقالت خطيبتي، إنها تعرف سكرتير قاضٍ شرعي وتواصلت معه لإجراء عقد الزواج، من دون الحاجة إلى ولي، وأنه سيقوم بتصديق العقد وإتمام الإجراءات، وفي أحد الأيام تلقيت اتصالاً من شخص طلب مني الحضور بالقرب من مصلى بأم الحصم، وهناك حضر الشخص الذي يدعي أنه سكرتير القاضي وحضر المتهم الذي ادعى أنه قاضٍ، وقام بعقد القران على ورقة أخرجها من ملف، وقمت بالتوقيع من دون مراجعة، وقال السكرتير إنه سيقوم بتصديق العقد".

وتابع البحريني كلامه "في اليوم التالي أبلغتني الخطيبة بأنه لم يتمكن من التصديق على العقد، وبعد فترة أعطتني رقم هاتف باحثة قانونية بالمحكمة وتواصلت معها فأبلغتني أن المتهم مأذون شرعي وليس قاضياً، وليس لديه ترخيص لإبرام عقد الزواج، وأن الاستمارة المستخدمة قديمة وتم إلغاء التعامل بها، وعندما عُرضت صورته تعرفت عليه"