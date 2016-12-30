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عاجل..حريق مهول ''فطوبيس'' بالبيضاء وها شنو وقع للركاب+صور

بتاريــخ : 30 دجنبر 2016 / 15:13 عاجل..حريق مهول فطوبيس بالبيضاء وها شنو وقع للركاب+صور | حوادث و حقوق
عاجل..حريق مهول ''فطوبيس'' بالبيضاء وها شنو وقع للركاب+صور
علمت ''شوف تيفي'' بأن حريقا مهولا اندلع قبل قليل، بحافلة للنقل العمومي تابعة لشركة نقل المدينة، وذلك بالقرب من شارع الفداء بالبيضاء.

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" بأن حريقا مهولا اندلع قبل قليل، بحافلة للنقل العمومي تابعة لشركة نقل المدينة، وذلك بالقرب من شارع الفداء بالبيضاء.

وحسب مصدر"شوف تيفي" فإن الحريق، اندلع بالخط رقم 67، وهو الأمر الذي أثار الرعب والهلع الشديد بين الركاب الذين غادروا الحافلة مخافة تعرضهم لمكروه.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا في الموضوع، بينما قامت شاحنة تابعة للوقاية المدينة بإخماد النيران، موضحا بأن هناك احتمالا إلى أن تماسا كهربائيا كان وراء الحادث.

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المغرب شوف تيفي النيران حافلة النقل العمومي

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