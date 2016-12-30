بالصور.. هذا هو خطيب الفنانة سلمى رشيد..صور جديدة ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على صور حصرية، لخطيب الفنانة المغربية سلمى رشيد، والذي ارتبطت به بشكل رسمي نهاية الأسبوع الماضي.

"شوف تيفي"

حصلت "شوف تيفي" على صور حصرية، لخطيب الفنانة المغربية سلمى رشيد، والذي ارتبطت به بشكل رسمي نهاية الأسبوع الماضي.

وكانت "شوف تيفي" سباقة للكشف عن هوية خطيب سلمى رشيد والذي يدعى "حسن" وهو من عائلة ميسورة و يبلغ من العمر 28 سنة .

وعبرت الفنانة سابقا في تصريح خصته به "شوف تيفي" عن سعادتها الكبيرة بعد عقد خطوبتها على الشاب "حسن".