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عاجل ...المشاورات الحكومية تستنفر الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية

بتاريــخ : 30 دجنبر 2016 / 14:56 عاجل ...المشاورات الحكومية تستنفر الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية | بوليتيك
عاجل ...المشاورات الحكومية تستنفر الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية
توصل أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برسالة نصية تخبرهم بإنعقاد إجتماع للأمانة العامة لحزب ''البيجدي'' برئاسة عبد الإله بن كيران.

شوف تيفي



توصل أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برسالة نصية تخبرهم بإنعقاد إجتماع للأمانة العامة لحزب "البيجدي" برئاسة عبد الإله بن كيران.

وقالت ذات المصادر، إن الإجتماع المزمع عقده غدا سيكون مغايرا للإجتماعات العادية السابقة، حيث ينتظر أن ينكب قياديو الحزب في مناقشة نقطة رئيسية في جدول الأعمال، وهي المشاورات الحكومية، والتطورات الأخيرة في المشهد السياسي المغربي، خاصة زيارة عبد الإله بن كيران الأخيرة لموريتانيا.

وأفادت ذات المصادر، أن الأمانة العامة "للبيجيدي" ستصدر بلاغا عقب اللقاء، والذي وصفته بالهام في المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة، حيث ينتظر الإعلان بشكل رسمي عن الإستراتيجية الجديدة لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران لتشكيل الحكومة المقبلة.

هذا، وأجرى عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة عدة إتصالات هاتفية يوم أمس الخميس مع قياديين بارزين في الحزب لإطلاعهم على الوضع الحالي للمشاورات الحكومية بعد إستقباله لرئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش مرفوقا بالأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر.

 

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