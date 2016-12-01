توقيف حقوقي مقرب من ''البيجيدي'' بزاكورة من طرف مكتب ''البسيج'' ﻿

كشف مصدر خاص ''لشوف تيفي'' عن إعتقال عضو بالمركز المغربي لحقوق الإنسان بزاكورة يسمى ''لحسن باحلو'' من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية بتهمة الإشادة بالإرهاب على موقع التواصل الإجتماعي.

شوف تيفي



كشف مصدر خاص "لشوف تيفي" عن إعتقال عضو بالمركز المغربي لحقوق الإنسان بزاكورة يسمى "لحسن باحلو" من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية بتهمة الإشادة بالإرهاب على موقع التواصل الإجتماعي.

وأفادت مصادر مقربة من الحقوقي، أنه تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية المعروف إختصارا "بالبسيج" منذ الإثنين الماضي، حيث تم استدعاؤه للحضور إلى مقر المكتب بسلا، ليثم توقيفه على ذمة التحقيق في المنسوب عليه.

وقالت مصادر "شوف تيفي" أن الحقوقي الموقوف رهن التحقيق لدى مكتب "البسيج" منذ الإثنين الماضي، شوهد أكثر من مرة مع أعضاء بحزب العدالة والتنمية بزاكورة، خاصة أحد المسؤولين المنتخبين مؤخرا، وهي العلاقة التي ينفيها مسؤولو الحزب بالمدينة.

هذا، وإعتقلت السلطات المغربية خمسة عناصر من حزب العدالة والتنمية للتحقيق معهم بتهمة “الإشادة بالإرهاب” وذلك على خلفية مقتل السفير الروسي بتركيا قبل أكثر من أسبوع، حيث مثل صبيحة اليوم ثلاثة عناصر من شبيبة "البيجدي" أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالرباط.





