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إجتماعات ماراطونية للوزير ناصر بوريطة مع المسؤولين الموريتانيين تغضب البوليساريو

بتاريــخ : 30 دجنبر 2016 / 14:36 إجتماعات ماراطونية للوزير ناصر بوريطة مع المسؤولين الموريتانيين تغضب البوليساريو | بوليتيك
إجتماعات ماراطونية للوزير ناصر بوريطة مع المسؤولين الموريتانيين تغضب البوليساريو
كشفت مصادر مطلعة، أن الوزير المنتدب في الخارجية ناصر بوريطة، عقد عدة إجتماعات مع مسؤولين رفيعي المستوى بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، منذ وصوله لمدينة الزويرات في زيارة خاطفة رفقة رئيس

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كشفت مصادر مطلعة، أن الوزير المنتدب في الخارجية ناصر بوريطة، عقد عدة إجتماعات مع مسؤولين رفيعي المستوى بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، منذ وصوله لمدينة الزويرات في زيارة خاطفة رفقة رئيس الحكومة بن كيران الأربعاء الماضي.

وقالت ذات المصادر، أن الوزير بوريطة، حل بمقر السفارة المغربية بنواكشوط، حيث عقد إجتماعات مع مسؤولي السلك الدبلوماسي المغربي بموريتانيا لمناقشة أفاق تعزيز العلاقات المغربية الموريتانية والتوجهات الجديدة للدبلوماسية الخارجية للمغرب .

وأضافت ذات المصادر، أن الإجتماعات المتتالية لوزير الخارجية ناصر بوريطة مع مسؤولين موريتانيين إقتصاديين وسياسيين وحكوميين، يشير بالملموس إلى إنطلاقة جديدة للعلاقات المغربية الموريتانية، حيث ينتظر ان تستغرق زيارة بوريطة لموريتانية أياما أخرى في إنتظار الإعلان الرسمي عن إسم السفير الموريتاني المعتمد في الرباط، وكذا إعلان إسم السفير الجديد للمغرب بموريتانيا.

ولم تستبعد ذات المصادر، قيام الملك محمد السادس بزيارة رسمية لموريتانيا في الشهور القادمة، كما لم تنفي كذلك زيارة رئيس موريتانيا أو من ينوب عنه للمغرب في القادم من الأيام، وهي الخطوة التي تتوجس منها الجزائر والبوليساريو كثيرا، لكونها ستقضي على حلم أعداء الوحدة الترابية بالتوفر على منفذ بالمحيط الأطلسي، بعد الصور التي إلتقطت لعناصر البوليساريو وزعيمها بالمحيط الأطلسي.


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