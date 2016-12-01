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انفراد..شوف تيفي تكشف سبب رفض القضاء الفرنسي منح سعد المجرد السراح المؤقت

بتاريــخ : 30 دجنبر 2016 / 14:31 انفراد..شوف تيفي تكشف سبب رفض القضاء الفرنسي منح سعد المجرد السراح المؤقت | ثقافة و فنون
انفراد..شوف تيفي تكشف سبب رفض القضاء الفرنسي منح سعد المجرد السراح المؤقت
علمت ''شوف تيفي'' بأن القاضي الخاص بما يسمى بالقضاء الجماعي، رفض منح السراح المؤقت للفنان سعد المجرد، نظرا لعدم اقتناعه بالدفوعات المقدم من هيئة الدفاع عن الفنان.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن القاضي الخاص بما يسمى بالقضاء الجماعي، رفض منح السراح المؤقت للفنان سعد المجرد، نظرا لعدم اقتناعه بالدفوعات المقدم من هيئة الدفاع عن الفنان.

وأكد مصدر "شوف تيفي" بأن اعتماد هيئة الدفاع عن المجرد، لشهادة حفظ قضية الفنان بالولايات المتحدة الأمريكية، كان بمثابة خطأ جسيم، ساهم بشكل كبير في حرمان المجرد من الحصول على السراح المؤقت.

وأضاف المصدر ذاته بأن القضاء الفرنسي مستقل بذاته ولا يمكن إقناعه أو الضغط عليه بشهادة خارجية مثل تلك التي قدمتها هيئة الدفاع عن المجرد، موضحا في الوقت ذاته بأن القضاء الفرنسي وجه ضربة موجعة للمجرد وبخر أحلامه بالحصول على السراح المؤقت نظرا لوجود معطيات في القضية ضده وهي في صالح الفتاة الفرنسية "لورا بريول" التي تتهم بالاغتصاب والتعنيف الجسدي.

وأشار ذات المصدر إلى أن عدم وقوع مواجهة بين المجرد ولورا بريول، ساهم بدوه في تردد القضاء الفرنسي في تمكين"المعلم" من معانقة الحرية قبل نهاية السنة.

 

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المغرب شوف تيفي السراح المؤقت الدفوعات المجرد الولايات المتحدة الأمريكية الفتاة الفرنسية

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