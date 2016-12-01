 اشتباكات قرب دمشق بعد ساعات على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ﻿
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اشتباكات قرب دمشق بعد ساعات على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

بتاريــخ : 30 دجنبر 2016 / 14:23 اشتباكات قرب دمشق بعد ساعات على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ | دولي
اشتباكات قرب دمشق بعد ساعات على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ
أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن اشتباكات اندلعت، اليوم الجمعة، في منطقة وادي بردى شمال غرب العاصمة السورية دمشق، بعد ساعات على دخول وقف اطلاق النار برعاية تركية روسية حيز التنفيذ.

شوف تيفي:

 

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن اشتباكات اندلعت، اليوم الجمعة، في منطقة وادي بردى شمال غرب العاصمة السورية دمشق، بعد ساعات على دخول وقف اطلاق النار برعاية تركية روسية حيز التنفيذ.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن، في تصريحات صحفية، "اندلعت اشتباكات في منطقة وادي بردى قرب دمشق يرافقها قصف مروحي لقوات النظام على مواقع الفصائل المعارضة وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا)"، موضحا "لم يعرف الطرف المسؤول عن اندلاع تلك الاشتباكات التي تعد خرقا لوقف اطلاق النار".

وقال أحد السكان في منطقة قريبة من الاشتباكات "كانت أصوات القصف قوية جدا خلال الصباح، وقد ارتج المنزل أكثر من مرة على وقعها"، مضيفا "كنت متفائلا بالهدنة لكن الوضع اليوم يشبه وضع الأمس، لم يختلف الكثير".

وتعد منطقة وادي بردى وعين الفيجة المصدر الاساسي للمياه التي تغذي دمشق.

وبدأت قوات النظام السوري الاسبوع الماضي هجوما عسكريا على المنطقة بهدف السيطرة عليها.

وكان أحمد رمضان رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني المعارضة قد قال إنه بعد تأكد التوصل الى اتفاق الهدنة "نتوقع أن يتوقف الهجوم على وادي بردى مع بدء تطبيق وقف اطلاق النار".

واتهمت السلطات السورية الأسبوع الماضي الفصائل الاسلامية والمعارضة في المنطقة بتلويث مصادر المياه من تلك المنطقة ما أسفر عن انقطاع المياه عن دمشق.

وفي مواجهة الانقطاع، عمدت السلطات إلى تقنين توزيع المياه على أحياء العاصمة.

وباستثناء اشتباكات وادي بردى، يسود الهدوء على الجبهات الرئيسية الأخرى في سوريا بعد ساعات من دخول الهدنة حيز التنفيذ.

يذكر أن التوصل الى الاتفاق الذي أعلنه الخميس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووافقت عليه قوات النظام والفصائل، يأتي في ضوء التقارب الأخير بين موسكو حليفة دمشق وأنقرة الداعمة للفصائل المعارضة.
وهو أول اتفاق برعاية تركية، بعدما كانت الولايات المتحدة هي شريكة روسيا في اتفاقات هدنة مماثلة تم التوصل إليها في فترات سابقة لكنها لم تصمد

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اشتباكات قرب دمشق بعد ساعات على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

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