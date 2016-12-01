مثير.. بعد مقتل السفير الروسي في تركيا:هذا ما وقع للسفير الروسي بإسرائيل ﻿

تم في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، نقل السفير الروسي لدى تل أبيب ألكسندر شيين، إلى المستشفى بعد تناوله العشاء في أحد المطاعم في تل أبيب.



"شوف تيفي"

تم في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، نقل السفير الروسي لدى تل أبيب ألكسندر شيين، إلى المستشفى بعد تناوله العشاء في أحد المطاعم في تل أبيب.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن أسباب نقل السفير الروسي إلى المستشفى ووضعه بالعناية المركزة تبقى مجهولة وغير معروفة، موضحة بأن حالته صحية مستقرة وفي طريقها للتحسن.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الخارجية الروسية، لم تخرج بأي بلاغ أو بيان، تكشف فيه أسباب نقل السفير الروسي إلى المستشفى.



