إختفاء السفير اليوناني لدى البرازيل في ظروف غامضة ﻿

كشفت قناة ''غلوبو'' البرازيلية بأن السفير اليوناني لدى البرازيل، كيرياكوس أميريديس، اختفى في ريو دي جانيرو، وأنه شوهد آخر مرة مساء يوم الإثنين 26 ديسمبر.

شوف تيفي..وكالات



كشفت قناة "غلوبو" البرازيلية بأن السفير اليوناني لدى البرازيل، كيرياكوس أميريديس، اختفى في ريو دي جانيرو، وأنه شوهد آخر مرة مساء يوم الإثنين 26 ديسمبر.

وفتحت شرطة ريو دي جانيرو تحقيقا في القضية داعية كل من يعرف أي شيء عن مكان تواجد السفير، أن يخبرها.

وقالت السكرتيرة في السفارة اليونانية في البرازيل، لوكالة "سبوتنيك"، إن السفير كان يقضي إجازته في ريو دي جانيرو، حيث ذهب هو وزوجته للاحتفال بالعام الجديد، وأخبرت زوجته السفارة بأنها رأته آخر مرة مساء يوم الإثنين.





