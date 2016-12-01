عاجل: مرتكب مجزرة وزان مستشار جماعي.. وهذه هي التفاصيل الحصرية بخصوص إطلاقه الرصاص على خمسة أشخاص ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن مرتكب الجريمة المروعة، التي هزت مدينة وزان وبالتحديد دوار منوالة أمس الخميس، هو مستشار جماعي يدعى ''ج.ل''، أقدم على إطلاق الرصاص بواسطة بندقية صيد مخلفا مقتل أربعة أشخاص، وإصابة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن مرتكب الجريمة المروعة، التي هزت مدينة وزان وبالتحديد دوار منوالة أمس الخميس، هو مستشار جماعي يدعى "ج.ل"، أقدم على إطلاق الرصاص بواسطة بندقية صيد مخلفا مقتل أربعة أشخاص، وإصابة خامس بجروح خطيرة، تم على إثرها نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الجاني، أسقط خلال جريمته 4 قتل ينحدرون من دوار المناولة، ويتعلق الأمر بكل من "زين العابدين.أ" البالغ قيد حياته 26 سنة وهو متزوج وأب لطفلة، و"محمد.و" البالغ 27 سنة وهو متزوج كذلك وأب لطفل، و"يوسف م" البالغ 26 سنة، وعبد الصمد.م البالغ 20 سنة وهما عازبان.

وأضاف المصدر ذاته بأن المستشار الجماعي،وفور ارتكابه لجريمته، سلم نفسه لمصالح الدرك الملكي التي وضعته تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.



